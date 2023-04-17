ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين بالشروق والتجمع الأول والمرج.

تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن إدارة مباحث المخدرات بقيادة اللواء حسام حنفي مدير الإدارة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وضبط (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) حال استقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.520 كيلو جرام، هاتف محمول، كمية من المشغولات الذهبية)، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامي.

ونجح رجال المباحث في ضبط (أحد الأشخاص - حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - هاتف محمول – ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.