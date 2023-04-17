مصرع طالب إعدادي غرقا داخل ترعة في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الاثنين، غرقًا داخل ترعة الرنام أمام كوبري عزبة إبراهيم عارف، في قرية هو مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب إعدادي داخل ترعة في قرية هو بمركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع "محمد أسامه صديق، يبلغ من العمر 13 عامًا، غرقًا داخل ترعة في قرية هو نجع حمادي، تم نقله إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكان قد لقي طفل مصرعه، امس الأحد، غرقًا داخل حوض مياه في منزل، بقرية قرقطان، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طفل غرقًا في قرية قرقطان بمركز نقادة.

وبعد الفحص تبين مصرع "جبريل.م.ج، يبلغ من العمر عامين، غرقًا داخل حوض مياه في منزل بقرية قرقطان مركز نقادة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكان قد أصيب طبيب جراحة، بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه، إثر تعدي أسرة مريض عليه بالضرب، داخل مستشفى قنا العام.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا بورود بلاغ من مستشفى قنا العام بتعدي أسرة مريض على طبيب جراحة بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قسم قنا، إلى المستشفى وتبين إصابة طبيب جراحة، بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه إثر التعدي عليه من أسرة مريض.

وكشفت التحريات أن أسرة طفل مريض أجرى الطبيب عليه الكشف وتبين أن حالته مستقرة وأبلغهم بذلك، وفي ذات التوقيت دخل مريض آخر في حادث فأسرع عليه الطبيب لعلاجه، مما أثار غضب المتهمين لأنه ترك طفلهم وتعدوا عليه بالضرب.

تم ضبط 3 متهمين وتحرر محضر رقم " ٤٩٨١ لسنه ٢٠٢٣ جنح قسم قنا" جاري التحقيق معهم فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.