ماس كهربائي.. إخماد حريق شب داخل شقق سكنية بالدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق شب داخل شقة سكنية فى قرية دقادوس، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية دقادوس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والاسعاف وتبين أن العقار مكون من طابق أرضى وإثنين علوى، وشب الحريق فى شقة بالطابق الثانى ملك المواطن جمعة ع.ال.

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.