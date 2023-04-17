أوسوريو يدرس نقاط القوة والضعف للمقاولون بالفيديو.. ويمنح اللاعبين روشتة الفوز

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مدحت عبد الهادي المدرب العام، تجهيز فيديوهات لمباريات المقاولون العرب الماضية من أجل دراسة الفريق والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وشرح كارلوس أوسوريو، العديد من النقاط الفنية لخط الدفاع بنادي الزمالك، وطلب منهم التركيز على بعض النقاط المهمة وخاصة في التمركز داخل منطقة الجزاء والرقابة علي المهاجمين وكيفية مواجهة الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء في محاولة لتقليل الأخطاء وتأمين مرمى الفريق من أي أهداف.

كما شرح العديد من الجمل الفنية من أجل الرابط بين خطي الوسط والهجوم لتكوين نزعه هجومية قوية، وطلبهم بالفوز المبكر وحسم المباراة والثلاث نقاط أما المقاولون العرب، حيث يسعى الكولومبي لبداية مشواره مع الفريق بتحقيق انتصار يرفع رصيد الفارس الأبيض في جدول ترتيب الدوري.

التشكيل المتوقع للزمالك..أوسوريو يلعب بطريقة وتشكيل هجومي أمام المقاولون

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويفضل أوسوريو طريقة 4-3-3 وهى نفس الطريقة التي خاض بها الفريق مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود، تحت قيادة مدحت عبدالهادي،و ستكون التغييرات في أضيق الحدود، حيث يعتمد أوسوريو على وجود ثلاثة لاعبين في الوسط من أصحاب النزعة الهجومية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، جمعها بعد خوض 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلها.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون العرب تحت قيادة شوقي غريب مديره الفني، المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.