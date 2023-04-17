الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيمن أشرف للزمالك: سأنتظر مصيرى مع الأهلى لنهاية الموسم قبل التوقيع لأى نادٍ

أيمن أشرف
أيمن أشرف

 دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مباشرة مع أيمن أشرف لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي عن طريق أكثر من وسيط وشركات تسويق أوروبية من أجل إقناعه باللعب لصفوف الأبيض في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل حال رحيله عن الأهلي نهاية الموسم الجاري. 

وكشف مصدر مسئول عن أن أيمن أشرف تلقى عدة اتصالات من بعض الوكلاء لحسم موقفه من ارتداء الفانلة البيضاء في الصيف القادم بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يرد على مفاوضات إدارة الزمالك بالرفض أو القبول، لأنه ينتظر حسم مستقبله مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، وأكد خلال حديثه مع وكلاء اللاعبين أنه لن يرحل عن الفريق بأي طريقة تعكر صفو علاقاته مع الجماهير والإدارة، وأن أي عرض يصل إليه ستتم دراسته بشكل جيد دون الاستعجال في الرد علي أي نادٍ يرغب في ضمه.

وأشار المصدر إلى أن أيمن أشرف تلقى أيضًا عروضًا من أندية البنك الأهلي وفيوتشر وسموحة وبيراميدز ولم يحسم قراره لرغبته في معرفة موقف إدارة القلعة الحمراء معه في نهاية الموسم الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري. 

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران؛ وذلك للحديث عن مباراة سموحة وضرورة التركيز في المنافسة المحلية كعادة الفريق. 

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وأندرياس أندويا مخطط الأحمال. 

أيمن أشرف الاهلى سموحة الزمالك السويسري مارسيل كولر

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أيمن أشرف للزمالك: سأنتظر مصيرى مع الأهلى لنهاية الموسم قبل التوقيع لأى نادٍ

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