الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صاجات ومناقيش".. سيدات كوم الشقافة بالإسكندرية يتجمعن لتجهيز كحك العيد

حلوى العيد
حلوى العيد

"يا كحك العيد يا بسكويت" أجواء مبهجة يستقبل بها المصريون عيد الفطر المبارك وسط تجمع الأبناء والأحباب، ورغم أن هذه العادات في طريقها للاندثار إلا أن سيدات منطقة كوم الشقافة بمنطقة كرموز في الإسكندرية حرصن على إحيائها من جديد بعمل تجهيزات العيد من الكحك والبسكويت في المنزل مع ترديد الأغاني الفلكورية.

تقول ندى محروس، مسؤولة التجمع، إننا نحرص للعام الثامن على التوالي تجمع سيدات وأهالي منطقة كوم الشقافة في أجواء تملؤها البهجة والفرحة لبدء مراحل صناعة كحك العيد من العجين حتى الخبز والتوزيع.

وأضافت محروس، أن البداية كانت بـ ٥٠ كيلو كحك، لكن تباعا للسنوات الماضية فتضاعفت الكمية حتى ٣٠٠ كيلو بأيادي حرصت على المحافظة على عادة وتجمع قد يندثر مع مرور الأيام.

وتابعت، أن السيدات حرصن على التواجد اليوم، في الموعد السنوي لليلة القدر، وكأنه عيد منتظر، ليصطحبن أولادهم لمشاركتهم الفرحة، لنختتم اليوم بإفطار جماعي وتوزيع العديات المالية وهدايا لعب الاطفال عليهم لإشعارهم بالسعادة وبهجة العيد.

وأشارت، إلى أنه طوال شهر رمضان يتم توزيع وجبات الإطعام على ٤٠٠ أسرة، وأن تجهيزات كحك العيد توزع على ٢٥٠ أسرة من المستحقين وغير القادرين؛ لمشاركتهم بأننا نتذكرهم ونتقاسم معهم فرحة العيد.

حلوى العيد

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حلوى العيد الإسكندرية سيدات كوم الشقافة منطقة كرموز كحك العيد

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"صاجات ومناقيش".. سيدات كوم الشقافة بالإسكندرية يتجمعن لتجهيز كحك العيد

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