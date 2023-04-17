حبس عاطل لاتهامه بقتل مريض نفسي وإلقاء جثته في ترعة بالساحل

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل مريض نفسي وإلقاء جثته في ترعة بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الساحل 45 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بغياب شقيقه يعاني من مرض نفسي مقيم بدائرة القسم عن المنزل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبهة جنائية في واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينهما.

وأقر بقيامه باستدراج المجني عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وألقاه بأحد المجاري المائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.