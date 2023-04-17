5 أشخاص يقتلون شابا لخلافات مالية ويلقون جثته فى مصرف بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض العثور على جثة شاب وتبين بان اصدقائه الـ 5 وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بالمنوفية، واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه عن مسكنهما، عقب خروجه مستقلًا سيارته الملاكى.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المجنى عليه وأن وراء إرتكابها (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه، حيث قرروا بأنهم حال التقابل مع المجنى عليه قاموا بإستدارجه لإحدى ماكينات الصراف الآلى بالجيزة لسحب مبالغ مالية ولدى عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته وإستولوا على "سيارة المجنى عليه – هاتفه المحمول"، وقاموا بإلقاء الجثمان بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثة "تم إنتشالها "- كما أرشدوا عن سيارة المجنى عليه والهاتف محمول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.