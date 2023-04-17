وكيل صحة الشيوخ: مبادرة 600 ألف باب رزق نقلة جديدة للتحالف الوطنى

اعتبر النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا، داخل المحافظات المختلفة، تمثل امتدادا للمبادرات التي اتخذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، بأشكال متنوعة لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية للارتقاء بمعيشة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات.

وقال الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، يمثل نقلة جديدة من جانب التحالف الأهلي للارتقاء بمعيشة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات، علاوة على تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، لمواجهة أعباء الحياة، من خلال تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري والتحول من مستهلكين إلى عناصر فاعلة في عملية الإنتاج.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة 600 ألف باب رزق، إضافة أخرى للعمل الوطني الأهلي من جانب التحالف بعد مبادرة كتف في كتف، والتي خدمت ملايين المصريين ووصلت لهم في منازلهم. منوها بمبادرة 600 ألف باب رزق، مؤكدا: أن مثل هذه المبادرات الضخمة قادرة على تغيير وجه الحياة.

وأكمل أن هناك نقلة كبرى حدثت في العمل الأهلي بسبب سياسات وتوجيهات الرئيس السيسي، فالعمل الأهلي أصبح جزء لا يتجزأ ومواز بكل قوة للعمل الرسمي.

واختتم الدكتور خضير أن مبادرة 600 ألف باب رزق، في وقتها الاقتصادي تماما، وتتناسب مع ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم كله وتمر بها مصر.