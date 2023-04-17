حبس عاطل لاتهامه بحيازة هيروين في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدرة قبل ترويجها على عملائه في منطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.