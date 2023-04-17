التحقيق مع 6 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب في الساحل

تباشر نيابة الساحل التحقيق مع 6 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصاب بطعنة نافذة في الصدر وتوفي أثناء إسعافه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبعمل التحريات تبين انه اثناء سير المجني عليه في الشارع تصادف مشاجرة بين طرفين وحدثت اصابته التي اودت بحياته.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي 6 من المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.