رفع الطوارئ بالقطاعات الخدمية والمرافق تزامنًا مع عيد الفطر وشم النسيم فى سفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال أهالي سفاجا والزائرين في جميع المزارات السياحية بنطاق المدينة بالتزامن مع احتفال أعياد الربيع.

ووجه "شعبان" بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع، مع استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة أنه تم الدفع بسيارة إسعاف بكامل الطقم الخاص بها، وعدد 2 منقذ (غطاس) بكامل معداته، وعدد 2 مسئول من موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مع توفير المياه العذبة لكل شاطئ من شواطئ المدينة لسرعة توفير متطلبات رواد الشواطئ وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلة أو طارئ قد يحدث في أي وقت.

وشدد على إدارة الأزمات وجميع الإدارات المعنية، بتشديد المراقبة على الأسواق والمطاعم ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين إدارة التموين بسفاجا والجهات المعنية، والاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود، والمتابعة والرد على أي شكاوى خلال أيام العيد.