وكيل تعليم الوادي يعلن نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، نتيجة مسابقة تحدى القراءة العربية على مستوى قطاع تعليم المحافظة للعام الدراسى 2022_ 2023 م، وجرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام المكتبات برعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن نتيجة التقييم على مستوى المديرية أسفرت عن فوز التلميذة دانة محمد جلال مدرسة صلاح الدين الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول ومن ثم ستمثل قطاع تعليم المحافظة وتشارك تصفيات الجمهورية.

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد التحية والتقدير للجنة المشكلة للتحكيم والتلميذة دانة الحاصلة على المركز الأول متمنيا لها التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية.

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقتى المجلة الإلكترونية والتقرير الالكترونى للعام الدراسى 2022_2023م والتى جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام الصحافة.

وأوضح وكيل التعليم أنه جرى تقييم المسابقة لجميع الادارات التعليمية والتى أسفرت عن :

أولا المجلة الإلكترونية :

-مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى( المركز الأول للمرحلة الابتدائية )

-مدرسة السلام الجديدة للتعليم الأساسى( المركز الأول للمرحلة الإعدادية )

-مدرسة موط الثانوية للبنات ( المركز الأول للمرحلة الثانوية )

-مدرسة موط الزراعية المركز الأول للتعليم الفنى

اما بالنسبة للتقرير الالكترونى :

فاز بالمركز الأول مدرسة الخارجة الثانوية للبنات، المركز الثانى مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بالخارجة، المركز الثالث مدرسة موط الزراعية بالداخلة

وفي سياق اخر أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز مدرسة البستان الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية بكأس بطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم ، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بطل الدورى للتربية الخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركته اللقاء النهائى للبطولة الرمضانية يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.