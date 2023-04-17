إصابة عامل بنزيف بالمخ خلال مشاجرة بالقناطر الخيرية

شهدت منطقة الخرقانية التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إصابة عامل بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالرأس إثر قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أداة "شومة"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلي بالمخ خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة الخرقانية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، وسؤال أسرة المصاب تبين إصابة "محمد. أ. م"، 25 سنة، عامل، بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين "ر. ع. ع"، 61 سنة، بالمعاش، ونجله "ع. ر. ع"، 36 سنة، عامل، ومقيمون جميعهم بمنطقة الخرقانية دائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المشاجرة كانت بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، وتعدى خلالها المتهمان على المصاب باستخدام أداة "شومة"، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.