الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 6 متهمين وراء قتل شاب فى الساحل

ضبط متهمين
ضبط متهمين

لقى شاب مصرعه تصادف مروره أثناء مشاجرة في بمنطقة الساحل وسط القاهرة، حيث طعنه عاطل أثناء مشاهدته للمشاجرة وتوفى في الحال وتم ضبط المتهمين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوصول "عمر.أ.ع" 17 سنة طالب مصاب بطعنة نافذة بالصدر والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال سير نجله بشارع تبين وجود مشاجرة بين أحد الأشخاص كان بحوزته سلاح أبيض وبين أشخاص آخرين وحدثت إصابته التي انهت حياته وتم القبض علي 6 متهمين وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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