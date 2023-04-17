الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل عاطل على يد سائق طعنه بسكين خلال مشاجرة بالخصوص

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة ابنة أحد أصدقائه بمنطقة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن المتوفى عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود متوفى.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "أحمد ع ع"، 35 سنة، عاطل، مقيم الخانكة، متوفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، و"محمد خ م"، 28 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم، وذلك بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة فتاة، نجلة أحد أصدقاء الأول، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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