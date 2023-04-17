الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى يتسبب فى اشتعال حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق
حريق

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة شقة سكنية اشتعل بها حريق في بولاق الدكرور، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

كان قد اندلع حريق بشقة في عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار في بولاق الدكرور. 

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة في العقار، ولم يسفر عن إصابات، وتمكنوا من إخماده. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

سقوط 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو "حشيش" و"هيروين" بالقاهرة

ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من كوبرى على ترعة المحمودية

ضبط 23 بندقية فى حملة أمنية بأسيوط

حال تعذّر الرؤية البصرية.. هل تكفى الحسابات الفلكية لحسم مصير هلال العيد؟

للأول والثانى الثانوى.. كيفية تهيئة وتجهيز التابلت المدرسى استعدادًا للاختبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟