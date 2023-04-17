الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يلاحق المتهمين بالغش التجارى مع اقتراب عيد الفطر

جريدة الدستور

يكثف رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، والمتورطين في الغش التجاري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر.

وأسفرت حملة استهدفت عددا من المحلات التجارية والأسواق، وأسفرت عن تحرير وضبط 54 قضية حيازة دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى حيازة منتجات مجهولة المصدر، وسلع غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 

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