إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الإقليمي بلبيس، بالقرب من نزلة بنها بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في الطريق الإقليمي بلبيس بناحية نزلة بنها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.