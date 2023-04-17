ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع فى الجيزة

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.