مصرع طفلة صدمتها دراجة نارية فى الشرقية

لقيت طفلة مصرعها، إثر تعرضها لحادث، حيث صدمتها دراجة نارية "توك توك"، في قرية إكياد البحرية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول طفلة عمرها 4 سنوات، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث، حيث صدمتها دراجة نارية "توك توك"، في قرية إكياد البحرية بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.