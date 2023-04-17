ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 7840 علبة سجائر مهربة جمركيًا فى مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على 3 أشخاص في مدينة نصر، لاتهامهم بحيازة كميات من السجائر المهربة جمركياً، وحرر محضر بالواقعة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن سجائر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، ونجله وعامل، لقيامهم بتخزين كمية كبيرة من السجائر المُهربة جمركياً ودون فواتير داخل المخزن المشار إليه بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 7840 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.