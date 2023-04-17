الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم باختراق صفحات المواطنين على «فيسبوك» فى المنيا

ضبط متهم
ضبط متهم

اخترق مجهول الحسابات الشخصية الخاصة بعدد من المواطنين على "فيسبوك"، وانتحل صفتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغًا من عدد من المواطنين، تضرروا من قيام أحد الأشخاص «مجهول»، بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وانتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، حيث بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 32 واقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال التعامل الفنى، تم تحديد مرتكب تلك الوقائع، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام، ومديرية أمن المنيا»، تم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه.

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