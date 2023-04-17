الإفتاء توضح حكم وضع النقط فى الأنف للصائم

أوضحت دار الإفتاء حكم وضع النقط في الأنف خلال نهار شهر رمضان الكريم.

وقالت دار الإفتاء من خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الحلق، فإذا لَم يُجَاوِز شيءٌ من ذلك إلى الحلق فلا يفطر ولا قضاء عليه.

موعد استطلاع هلال شوال

وتستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل.



ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).