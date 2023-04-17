القبص على المتهمين بسرقة أجزاء من كوبرى فى البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من كوبري في البحيرة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى مركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من محامى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص؛ باكتشاف موظف بإحدى الهيئات الحكومية من فك جزأين من أحد الكبارى بدائرة المركز أحدهما موجود أسفل الكوبرى والجزء الثانى سقط بمياه ترعة المحمودية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرروا بقيامهم بقطع كمرة حديد أسفل القاعدة الخرسانية للكوبرى وتجزئتها إلى جزأين باستخدام "2 قارب صيد – أسطوانة أوكسجين – لمبة لحام" وبيعها لدى عميلهم سيئ النية "تاجر خردة- مقيم بدائرة المركز" تم ضبطه والكمرة الحديد، وأرشدوا عن الأدوات المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.