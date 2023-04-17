ماتوا صائمين.. تفاصيل مصرع 5 عمال في انهيار بيارة صرف صحي بحلوان

شهدت منطقة العزبة القبلية التابعة لمدينة حلوان، واقعة مأساوية، تمثلت في انهيار حفرة صرف صحي، ما أدى إلى مصرع 5 عمال وهم صائمين أثناء مشاركتهم في أعمال الدفع النفقي لتوصيل الصرف الصحي بين العزبتين القبلية والبحرية.

وأشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات إنقاذ عدد من العمال التابعين لإحدى الشركات الخاصة، والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم في أعمال الدفع النفقي لتوصيل الصرف الصحي بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان.

وصور المجني عليهم مقطع فيديو قبل نزولهم للحفر داخل البيارة، لإرساله إلى ذويهم، ليستعرضوا فيه مدى الشقاء الذي يواجهونه خلال عملهم في حفر بئر حلوان.

وقال أحدهم في مقطع الفيديو، “صورني عشان ابعته لأهلي ويعرفوا إحنا شقيانين قد أيه”، وبعد انتهاء المقطع، هبط الضحايا إلى البئر لمتابعة أعمال الحفر، وانهال عليهم جزء منها، ليلقوا حتفهم داخله، قبل أن تتمكن قوات الإنقاذ من انتشال جثامينهم لدفنها.

- أسماء المتوفين والمصابين

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي، يوسف حسن الطالحة، 39 سنة، مهندس سوري الجنسية، عادل عبد الرحمن، محمد شعبان إبراهيم، محمد عبد الفتاح.

أما المصابون فهم: عبد المنعم سيد محمد، 38 سنة، مقيم بالبحيرة، مصاب بنقص أكسجين، وبلال ربيع شعبان، 32 سنة، مقيم بالمنيا، نقص أكسجين وكدمات وحالته مستقرة، محمد أحمد أمين، 30 سنة، مقيم بعرب الوالدة حلوان، مصاب بجرح قطعي وكسر وكدمات بالكتف.

- تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا يفيد بانهيار حفرة على عدد من العمال في منطقة العزبة القبلية التابعة لمدينة حلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين أنه خلال قيام بعض العمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهارت الحفرة عليهم على عمق كبير تحت الأرض.

وارتفع عدد المتوفين لـ5 أشخاص بعد انتشال رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية لـ3 عمال وأصيب عامل ونقلوا إلى المستشفى، كما أصيب 2 من رجال الحماية باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج .