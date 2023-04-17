تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا محمد صلاح، في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره ليدز يونايتد على ملعب "ايلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط وسط الملعب: جوردان هندرسون – فابينيو - تياجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

معلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق "رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين خلف برايتون صاحب المركز السابع برصيد 49 نقطة.

بينما يتواجد ليدز يونايتد حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي، قد انتهت بهزيمة ليفربول بنتيجة 1-2، وسجل محمد صلاح هدف الريدز الوحيد.