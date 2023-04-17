موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا محمد صلاح، في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ايلاند رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية وإيقاف نزيف النقاط، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة الاقتراب من المربع الذهبي هذا الموسم.

ويعاني فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، من تراجع النتائج هذا الموسم، خاضة أنه لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، وودّع دور الـ16 من التشامبيونزليج بنتيجة 2-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كذلك خسر ليفربول أمام بورنموث بهدف نظيف، ومانشستر سيتي بنتيجة 1-4، قبل أن يقع في فخ التعادل السلبي مع تشيلسي، بينما تعادل إيجابيًا مع أرسنال بنتيجة 2-2، في آخر أربع جولات من البريميرليج.

في المقابل، يرغب فريق ليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المرتقبة وحصد الثلاث نقاط أيضًا، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، كذلك استغلال تعثر ليفربول في الموسم الحالي 2022-2023.

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين خلف برايتون صاحب المركز السابع برصيد 49 نقطة.

بينما يتواجد ليدز يونايتد حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.