الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع حارس عقار فى تصادم "توكتوك" وسيارة ملاكى بالمقطم

تصادم توكتوك
تصادم توكتوك

شهد شارع 9 في المقطم، حادثًا مأساويًا، عندما لقى حارس عقار مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء اصطدامها بـ"توكتوك"، وذلك في أثناء خروجه من منزله لشراء بعض الأطعمة وجرى نقله إلى المستشفى.

كان مأمور قسم شرطة المقطم بالقاهرة، قد تلقى مساء أمس بلاغًا يفيد بمصرع حارس عقار في العقد الرابع من عمره، دهسًا تحت عجلات سيارة ملاكي أثناء اصطدامها بتوك توك بشارع 9 أمام شارع الأشجار، أثناء خروجه لشراء بعض الأطعمة.

لانتقال، تبين العثور على جثة حارس عقار يدعى "ياسر.ح.ج"، يبلغ من العمر، 34 سنة، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، وعُثر على متعلقاته الشخصية كاملة وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط السيارة وقائدها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وتحفظت على سائق السيارة الملاكي وأمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.

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