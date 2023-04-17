الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجرت عمليات جراحية للسيدات.. إحالة طبيبة المطرية المزيفة للمحاكمة

حبس سيدة
حبس سيدة

أحالت النيابة العامة، المتهمة بانتحال صفة طبيبة بشرية وإجراء عمليات جراحية للسيدات بمنطقة المطرية مقابل مبالغ مالية، إلى المحكمة المختصة.

كان قد ورد إخطار لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، من قسم شرطة المطرية، يفيد باستقبال بلاغ حول قيام إحدى السيدات بانتحال صفة طبيبة بشرية بدائرة القسم، وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبلغ مالي.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية إلى المكان المُبلغ عنه وتبين صحة البلاغ، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وتحريز عدد من الأدوات الطبية، وهاتفين محمول ومخدر موضعي.

وبعد مواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفت بانتحالها صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتتمكن من ممارسة نشاطها.

تم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة.

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