الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إثر ماس كهربائى.. السيطرة على حريق فى محل بالجمالية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الجمالية بالقاهرة، بسبب حدوث ماس كهربائي. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية عن نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الجمالية.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من سيارات الإطفاء، وخلال 30 دقيقة جرى السيطرة على الحريق، وتم إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وبعمل التحريات الأولية تبين أن سبب اشتعال الحريق حدوث ماس كهربائي في المحل، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات نشوب الحريق وبيان وجود شبهة من عدمه.

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