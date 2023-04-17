الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعادة حركة المرور على "شبرا- بنها الحر" بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالسمن

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

نجح رجال المرور بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، في رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ"السمن"، على طريق شبرا- بنها الحر، وتم فتح الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد تابع أعمال تطهير طريق شبرا بنها الحر، عقب انقلاب سيارة محملة بـ"السمن".

 وكانت سيارة نقل محملة بعلب سمن، قد انقلبت في تمام الساعة الخامسة صباحا، وقد وجه المحافظ رئيس مدينة بنها بتوفير لودر محمل بالرمل من أجل التعامل، وبالفعل تم رفع آثار السمن الملقي على الطريق.

القليوبية نقلاب سيارة انقلاب سيارة نقل شبرا - بنها الحر

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