الصحة: توافر مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم» بالمجان بالمنشآت الصحية ومراكز السموم الجامعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر مصل التسمم الممباري «البتيوليزم» الذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بالمجان، وذلك في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

كما أعلنت الوزارة عن تخصيص أرقام للطوارى للتعامل مع الحالات الطارئة خلال شم النسيم، وذلك على الأرقام ١٣٧ و١٦٤٧٤، وذلك فى إطار خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة للاحتفال بأعياد شم النسيم لضمان سلامة وأمان الغذاء، ولحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، حرصًا على الصحة العامة.

أعراض التسمم الممباري



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل: زغللة العين، وازدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعها صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات، مشددا على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يحرص على المتابعة الدورية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعياد شم النسيم، ويشدد على ضرورة توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، بكافة المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، لعدم وقوع أي أزمات، وضمانًا لحصول كل مواطن على حقه الصحي.

حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية



وكان الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، قد لفت إلى أن قطاع الطب الوقائي أعلن عن تنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونصح «قنديل» المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

