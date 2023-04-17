الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إبحار المدمرة "ميليوس".. الجيش الصينى يرفع مستوى التأهب

المدمرة الأمريكية
المدمرة الأمريكية ميليوس

قال الناطق باسم الجيش الصيني، اليوم، إن بلاده أبقت قواتها في مستوى تأهب عال بعد مرور المدمرة الأمريكية "ميليوس" في مضيق تايوان. 

وقال الناطق باسم الجيش الصيني الكولونيل شي يي: تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن، فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين.

أوفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية عن أن المدمرة "يو إس إس ميليوس" التابعة لها التي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وذكر الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن السفينة الحربية أجرت عبورا روتينيا لمضيق تايوان، أمس الأحد، في المياه طبقا للقانون الدولي الذي أكد على حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار.

وأضاف الأسطول السابع، في بيانه، أنه نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، صورا لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم .

وأوضح بيان البحرية أن السفينة عبرت من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية، مؤكدا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام، حيث أجرت بكين في 8 أبريل الجاري مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.

الناطق باسم الجيش الصيني ميليوس المدمرة الأمريكية مدمرة أمريكية مضيق تايوان تايوان

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