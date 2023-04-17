الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل: مبادرة "600 ألف باب رزق" مرحلة متقدمة من العمل الأهلى والتنموى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن المبادرة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تحت اسم  مبادرة 600 ألف باب رزق مرحلة جديدة فى مجال مساعدة المحتاجين من الشعب بتحويلهم من مستهلكين يمدون أياديهم لتلقى المعونات والمساعدات إلى منتجين وأصحاب أعمال وإن كانت أعمالا حرفية بسيطة، إنها مرحلة متقدمة من العمل الأهلى التنموى، حيث تعمل على دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث يتولى كل منهم عن طريق توفير التحالف التنموى فرص عمل لهم، تخفف الأعباء عن أسرهم وتخرجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

وأشاد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بالبروتوكول الذى وقعه كل من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وهما منظمتان من أكبر منظمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، موضحاً أنه مرحلة جديدة متقدمة يرجو "الشهابي" أن تكون هى رؤية التحالف فى المرحلة المقبلة لمساعدة المحتاجين والقضاء على الفقر وأن تتوسع قاعدته لتشمل معظم مؤسسات التحالف الوطنى من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين ودعم التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، لتخفيف العبء عنهم.

وأشار الشهابي، إلى أن إطلاق مبادرة باب رزق هو استكمال لنهج المبادرات التنموية التي أطلقها التحالف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات، لكن من خلال مبادرة 600 باب رزق التى تحول تلك الفئات من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة بعملهم وكدهم وسواعدهم، قائلا: بذلك تتكامل  جهود مؤسسات التحالف الوطني مع جهود الدولة المصرية لتنمية المجتمع المصري.

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