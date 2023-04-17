اتجاه داخل اتحاد الكرة لتحفيف عقوبة كهربا بعد التظلم على عقوبة الانضباط

تتجه النيه داخل اتحاد الكرة الكرة ، لتحفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الفريق بالنادي الأهلي، فى حال تظلم الأهلي على عقوبة لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس، بايقافه 12 مباراة على خلفية ما حدث فى مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

كان محمود كهربا قد شارك جماهير الأهلي بعد مباراة الزمالك فى فيديو آثار غضب نادي الزمالك مما دفع المسؤولين فى الزمالك لتقديم شكوى، أمام لجنة الانضباط لتوقيع عقوبة على اللاعب.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، عن أن من حق الأهلى التظلم على قرار لجنة الانضابط، خلال 10 أيام من تاريخ استلام الأهلي للقرار أمام لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، على أن تقوم اللجنة ببحث التظلم وبعدها يتم إعلان القرار النهائى.

وعلمت “الدستور” من مصادره داخل اتحاد الكرة، أن هناك اتجاه لتحفيف عقوبة كهربا من 4 إلى 6 مباريات فقط مع تحفيف العقوبة المالية إلى 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

وكان لجنة الانضابط قد قررت إيقاف كهربا مع تغريمه ماليا مليون جنيه تسدد خلال شهر من تاريخه، مع إيقاف رئيس الزمالك شهرين بمنعه من دخول الملاعب وتغريمه 300 ألف جنيه وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

من ناحية أخرى قررت رابطة الأندية المخترفة ، منع 3 آلاف من جماهير الأهلي من حضور مباراتين وتغريم الأهلي 20 ألف جنيه على خلفية قيام الجماهير بتوجيه السباب لمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك

كما قررت الرابطة معاقبة جماهير الاتحاد السكندري و الإسماعيلى، لما صدر من جماهير الناديين فى مباراتهما الإخيرة فى الدورى.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا بسبب خروج جماهير الأندية على النص، وطالبت الجميع بضبط النفس والتشجيع فقط دون التطاول على الفرق المنافسة لمساعدتهم على زيادة عدد الجماهير خلال الفترة المقبلة.