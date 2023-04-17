الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الغربية": غلق وتشميع 17 منشأة طبية تدار دون ترخيص

تشميع منشأة طبية
تشميع منشأة طبية

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 17 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة.

كان الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على المنشأت طبية، وتم تحرير 17 محضرا لمنشآت طبية مخالفة وإعطاء ترخيص إلى 24 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس 2023.

وقال الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر، إنه قد تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمفتشي العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة.

صحة الغربية غلق وتشميع 17 منشآه طبية غير الحكومية تدار بدون ترخيص مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي وقانون البيئة مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية

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