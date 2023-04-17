مواعيد الصلاة اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 1444

مواعيد الصلاة يوم 26 من رمضان2023.. قد تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى نظرًا للموقع الجغرافي لكل منها، ولذا تقدم "الدستور" لقرائها الكرام مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين السادس والعشرين من شهر رمضان، 17 أبريل 2023، في القاهرة الكبرى، وعدد من محافظات مصر، تسهيلًا عنهم.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في السادس والعشرين من شهر رمضان الكريم بمحافظات مصر



وتستعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك في جميع محافظات مصر.

مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر المختلفة، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان".

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:56، بينما كان موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا، بينما كان موعد صلاة العصر 3:32، وموعد صلاة المغرب 6:24 مساء، وكان ميقات صلاة العشاء 7:44 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

كانت المواقيت كالآتي: صلاة الفجر 3:59 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:00، موعد صلاة العصر 3:326، موعد صلاة المغرب 6:28 م ، وكان وعد صلاة العشاء 7:50 م.



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:52 صباحًا، وكان ميقات صلاة الظهر اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 هو 11:51 صباحًا، وكان موعد صلاة العصر 3:26 مساء ، بينما كان موعد صلاة المغرب 6:19 مساء، وكان موعد صلاة العشاء 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بشرم الشيخ

اختلفت المواعيد عن الأيام السابقة منذ بداية الشهر الكريم فأصبحت المواعيد كالآتي: وقت صلاة الفجر 3:49 صباحًا، وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 11:43 صباحًا، موعد صلاة العصر 3:15 مساء، وقت صلاة المغرب 6:09 مساء، وقت صلاة العشاء 7:26 مساء.



مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

وقت صلاة الفجر 4:01 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:49 صباحًا، وكان موعد صلاة العصر 18: 3 مساء، بينما كان موعد صلاة المغرب 6:13 مساء، وكان أيضًا موعد صلاة العشاء 7:28 مساء.