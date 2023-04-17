الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 1444

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة يوم 26 من رمضان2023.. قد تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى نظرًا للموقع الجغرافي لكل منها، ولذا تقدم "الدستور" لقرائها الكرام مواقيت الصلاة، اليوم  الإثنين السادس والعشرين من شهر رمضان، 17 أبريل 2023، في القاهرة الكبرى، وعدد من محافظات مصر، تسهيلًا عنهم.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في السادس والعشرين من شهر رمضان الكريم بمحافظات مصر
 

وتستعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك في جميع محافظات مصر.

مواقيت الصلاة  بعدد من محافظات مصر المختلفة، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان".

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:56، بينما كان موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا، بينما كان موعد صلاة العصر 3:32، وموعد صلاة المغرب 6:24 مساء، وكان ميقات صلاة العشاء  7:44 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

كانت المواقيت كالآتي: صلاة الفجر 3:59 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:00، موعد صلاة العصر 3:326، موعد صلاة المغرب 6:28 م ، وكان وعد صلاة العشاء 7:50 م.
 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:52 صباحًا، وكان ميقات صلاة الظهر اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 هو 11:51 صباحًا، وكان موعد  صلاة العصر 3:26 مساء ، بينما كان موعد صلاة المغرب 6:19 مساء، وكان موعد صلاة العشاء 7:40 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 بشرم الشيخ

اختلفت المواعيد عن الأيام السابقة منذ بداية الشهر الكريم فأصبحت المواعيد كالآتي: وقت صلاة الفجر 3:49 صباحًا، وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 11:43 صباحًا، موعد صلاة  العصر 3:15 مساء، وقت صلاة المغرب 6:09 مساء، وقت صلاة العشاء 7:26 مساء.     
 

صفاء صافية خالية من النجوم.. علامات ليلة القدر وأفضل الأدعية بها

موعد ليلة القدر رمضان 2023 وأفضل الأدعية المأثورة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 

وقت صلاة الفجر 4:01 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:49 صباحًا، وكان موعد صلاة العصر 18: 3 مساء، بينما كان موعد صلاة المغرب 6:13 مساء، وكان أيضًا موعد صلاة العشاء 7:28 مساء.

مواعيد الصلاة يوم الاثنين مواعيد الصلاة يوم السادس والعشرين من شهر رمضان شهر رمضان رمضان الصلاة

الأكثر قراءة

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

مواعيد الصلاة اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 1444

استشارى تأمينى: الاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الناتج القومى من قطاع التأمين

مدرب الرجاء: نواصل تجهيز اللاعبين المصابين قبل مباراة الأهلى

متى ليلة القدر 2023 فى مصر.. وما هى علاماتها؟

السفارة الأمريكية: لا خطط لإجلاء مواطنينا فى الخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى