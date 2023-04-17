الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«القاهرة الإخبارية» تتصدر تريند تويتر فى مصر والعالم والأكثر بحثًا على فيسبوك

جريدة الدستور

تصدرت قناة "القاهرة الإخبارية" تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم، عقب تغطيتها الاستثنائية للأحداث الجارية في السودان.

وجاء اسم قناة "القاهرة الإخبارية" ضمن قائمة الأكثر بحثًا على تويتر في مصر والعالم والأكثر بحثا على موقع فيسبوك.

وعلّق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: «القاهرة الإخبارية التريند رقم ١ فى مصر.. هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».

وقدمت القناة الوليدة منذ صباح السبت 15 أبريل تغطية غير مسبوقة للأحداث الجارية في السودان، ونقلت كاميراتها معظم الاشتباكات والتحركات على الأرض.

وقال الكاتب الصحفي جابر القرموطي عبر حسابه على «تويتر»: «منذ بداية البث في ٣١ أكتوبر الماضي والقاهرة الإخبارية تجتهد لإثبات الوجود الخبري المهني، وصلت المهنية إلى مستوى متقدم امبارح والنهاردة بتغطية محترمة للأزمة في السودان دون مزايدات، بعيدًا عن تأجيج صراع داخلي في البلد الشقيق.. شكرًا للإخبارية والعاملين فيها على جهدهم».

وقال الإعلامي الرياضي الكبير أحمد شوبير: «أعجبني جداً تغطية قناة القاهرة الإخبارية لأحداث السودان الشقيق.. احترافية.. مهنية.. حياد».
 

وقال حساب حمل اسم «محمد صابر»: «اللي عاوز يعرف الأخبار الحقيقة وبشكل محايد لما يحدث في السودان أو في أي دولة، يتابع قناة القاهرة الإخبارية فهي ذات مصداقية، وتنقل ما يحدث على أرض الواقع بحيادية تامة دون إشاعات أو توجهات لأي طرف لها أبلكيشن ولها صفحة على الفيس وأيضا على تويتر».

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