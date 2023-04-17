"تعليم أسوان" يتفقد المطبعة وغرفة رفع امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة الإلكترونية

واصل عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مساء الأحد، ثانى جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

جاء ذلك فى توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تفقد ديوان إدارة كوم أمبو التعليمية، لمتابعة طباعة امتحانات صفوف النقل بحضور كلاً من (فيصل نعيم مدير عام التعليم العام- أحمد سلامة مدير إدارة كوم أمبو التعليمية).



وأجرى عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تفقد المطبعة الخاصة بطباعة أسئلة امتحانات صفوف النقل، وتم الاطمئنان على توافر التجهيزات ووسائل التأمين الكافية، مشددًا على الانتهاء من كافة أعمال الطباعة ووضع المظاريف وتغليفها بوقت كاف قبل بدء الامتحانات.

كما تابع الأعمال الجارية بغرفة رفع الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثانى الثانوى العام على المنصة الإلكترونية للامتحانات ومستوى تأمين الغرفة، وقدم الشكر للقائمين عليها على الجهد المبذول من مسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارة.

واطمأن وكيل الوزارة خلال جولته على التزام المدارس بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا احتياجات التأمين للمبنى تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء محافظ أسوان بشأن تنفيذ الخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء.