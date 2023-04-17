الواردات من روسيا تقفز لـ 466 مليون دولار مطلع 2023

بدأت حركة التجارة بين مصر وروسيا استعادة نشاطها، بعد تأثرها سلبًا بأحداث الحرب فى أوكرانيا منذ فبراير 2022، حيث ارتفعت واردات روسيا إلى حدود 466.012 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 410.963 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 55 مليون دولار بنسبة 13.4%.

ووفق لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عززت مصر وارداتها من الحبوب من روسيا الاتحادية بنسبة 86.3 %، لتصل إلى حدود 363.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 195.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادو بلغت قيمتها 168.5 مليون دولار.

وسجلت واردات خشب ومصنوعاته وفحم خشبى ارتفاعًا إلى حدود 39.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 25 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 14.2 مليون دولار بنسبة 56.9%، كما ارتفعت واردات مصنوعات من حديد أو صلب إلى حدود 6.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 5.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 990 ألف دولار بنسبة 17.1%.

بينما تراجعت واردات شحوم وزيوت نباتية وحيوانية إلى حدود 17.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 80.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 63.1 مليون دولار بانخفاض 78%، كما انخفضت واردات حديد وصلب إلى حدود 17.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 21.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.5 مليون دولار بنسبة 16.7%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى إلى 2.48 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 47.0 ٪.