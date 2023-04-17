بعد إقالته.. هل كان التضحية برودجرز هو الحل لإنقاذ ليستر سيتى؟

لم يتحسن حال نادي ليستر سيتي عقب رحيل الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز عن تدريب الثعالب على الاطلاق بل تراجع مركزا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل المركز الـ19 إذ بعد الاقالة تلقى 3 هزائم متتالية على يد أندية أستون فيلا بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السابع، وبورنموث الصاعد حديثا إلى البريميرليج بهدف نظيف في الأسبوع الثلاثين، وأخيرا مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الـ31.

وبالتالي ربما هناك قطاع من جمهور ليستر بات يتساءل : ألم يكن من الأفضل الابقاء على رودجرز على رأس الجهاز الفني للفريق؟

وضع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

وهؤلاء المتسائلون كانوا يراهنون على خبرة روجرز، وكفاءته الفنية، وكانوا يتصورون أن بالرغم من وضعية الفريق الصعبة للغاية في الدوري الإنجليزي إلا أنه قادر على انتشال الفريق من عثرته، فهو تركه في المركز الـ18 برصيد 25 جمعها من 7 انتصارات، و4 تعادلات، و17 هزيمة.

ليستر سيتي مع رودجرز في موسم 2018 - 2019

والمدهش أن حين تولى رودجرز المسئولية الفنية لليستر في فبراير 2019 كان الفريق يواجه شبح الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية ) حيث كان يتواجد في الترتيب الـ12 بـ32 نقطة حصدها من 9 انتصارات، و5 تعادلات، و13 هزيمة.

وتمكن من قيادته لاحتلال المركز التاسع بـ52 نقطة جمعها من 15 انتصارا، و7 تعادلات، و16 هزيمة.

ليستر سيتي في موسم 2019 - 2020

أي أحدث رودجرز طفرة هائلة على مستوى أداء ونتائج ليستر بمجرد توليه مسئولية تدريب الفريق، واستمرت هذه الطفرة في المواسم التالية مع منحه فرصة أكبر في قيادة الفريق فنيا من بداية الموسم، ففي الموسم التالي 2019 – 2020 حل ليستر في المرتبة الخامسة في البريميرليج بحصده 62 نقطة من 18 انتصارا، و8 تعادلات، و12 هزيمة.

ليحجز ليستر مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي بعد غياب 20 عاما.

ليستر سيتي في موسم 2020 - 2021

وفي موسم 2020 – 2021 حافظ على مركزه الخامس لكن بجمعه 66 نقطة من 20 انتصارا، و6 تعادلات، و12 هزيمة.

ليحافظ على تواجده في اليوروباليج في الموسم الآتي أيضا لكنه لم يحقق نتائج مميزة في الموسمين.

وفي هذا الموسم لم يكتف رودجرز بهذا فقط بل استطاع أن يقود ليستر للتتويج بلقب بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية على نادي تشيلسي بهدف دون مقابل.

ليستر سيتي في موسم 2021 - 2022

وفي موسم 2021 – 2022 تراجع ليستر إلى المركز الثامن لأنه لم يحصد سوى 52 نقطة من 14 انتصارا، و10 تعادلات، و14 هزيمة ليبتعد عن المراكز المؤهلة للمشاركة في أي بطولة قارية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان ليستر قد افتتح هذا الموسم بالحصول على درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي بفوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، وهذا كان هو اللقب الثاني في مسيرته، وكان آخر درع أحرزه في عام 1971 على حساب نادي ليفربول بهدف نظيف.

إذن حقق رودجرز نتائج رائعة جدا مع ليستر في الدوري الإنجليزي، وقاده لحصد لقبين.

المفارقة الغريبة أن حين حل رودجرز محل الفرنسي كلود بويل كان بعد خسارة ليستر أمام نادي كريستال بالاس بنتيجة 1 – 4 في الأسبوع الـ27، ورودجرز رحل عن تدريب ليستر عقب الهزيمة على يد كريستال بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ29.

السؤال الآن : هل بعد التضحية برودجرز يستطيع ليستر أن يبقى في البريميرليج أم يهبط، فهو في موقف صعب للغاية؟