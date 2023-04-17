سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

مع أول التعاملات الصباحية شغل بال الالآف من المواطنين والمسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنوك المصرية، حيث استقر سعر العملة اليوم مقابل سعر الجنيه المصري في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنوك

وتنشر «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17- 4- 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في المصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك الاستثمار العربي نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك التعمير والإسكان نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في ميد بنك نحو 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 إبريل 2023 في بنك الكويت الوطني نحو 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 في البنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.