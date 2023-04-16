"المحمية" الحلقة 25.. "حمزة" و"فرح" ينقذان السمكة "بيبو" من داخل زجاجة بلاستيكية

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” عملية إنقاذ “فرح” و"حمزة" لإنقاذ إحدى الأسماك الصغيرة التي تعيش داخل “المحمية”.

المحمية الحلقة 25

وجمع أحد مشاهد مسلسل المحمية الحلقة 25 كل من “حمزة” و"فرح" وهما ينظفان شاطئ المحمية من الزجاجات البلاستيكية الملقاة على رماله، وتعجب الثنائي من الكمية الكبيرة من المواد البلاستيكية المتواجدة على الشاطئ.

وكان “نديم اللئيم” ألقى في بداية الحلقة 25 من مسلسل المحمية المئات من المواد البلاستيكية داخل مياه المحمية وعلى الشاطئ وعند انتهاء ”حمزة" و"فرح" أرسل الأسماك من قاع المحمية رسالة استغاثة لإنقاذ صديقهم السمكة الصغيرة “بيبو” من الموت بعد أن احتجز داخل إحدى الزجاجات.

وعلى الفور ذهب “حمزة” و"فرح" إلى قاع المحمية لإنقاذ السمكة “بيبو” لعدم قدرته على الخروج من داخل زجاجة البلاستيكية واستعانا بالكائن البحري “سرطان - كابوريا” والذي يحمل اسم “كوكا” خلال أحداث المسلسل وذلك لقص الزجاجة البلاستكية واستطاعا في النهاية انقاذ السمكة “بيبو”.

ويستكمل مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” خلال حلقة اليوم، الحديث عن أضرار المواد البلاستكية على البيئة البحرية، من خلال محادثة فرح وحمزة و"سريع" ترسة البحر، والصدمة تسيطر علهم بسبب انتشار المخلفات البلاستيكية بالمحمية.

أحداث مسلسل المحمية

تحكي قصة مسلسل المحمية عن “فرح وحمزة” وهما طفلان يعيشان في محمية طبيعية، ويحاول الثنائي حمايتها، وفجأة يحدث خطر كبير يهدد هذه المحمية، وبعد عدة محاولات يستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه الخطر بطرق ذكية وابتكارية، كما تحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهما.

أبطال مسلسل المحمية

يشارك في أصوات شخصيات مسلسل المحمية عدد كبير من صناع الدوبلاج وهم: زياد الجندي في دور حمزة، ولمى هاني بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوي، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسي دور حكيم، وهاني عبدالحي في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية شارك الشرير، ومعتز الشاذلي، من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي.