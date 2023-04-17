الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة 5.. ابن شقيقة الإرهابي ظافر: "عايزة أجيب ثأر فؤاد"

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بدأت اليوم أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، والتي تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً وسط تفاعل واضح من المتابعين منذ بدء عرضها في يوم 21 من رمضان، لما وصفه المتابعون من كون إيقاع أحداثها سريع، وغير ممل.

مسلسل حرب الحلقة 5

وتضمنت أحداث مسلسل حرب الحلقة 5 صراخ زوجة فؤاد ابن شقيقة الإرهابي ظافر في وجهه مطالبة بالثأر لزوجها الذي قتل على يد قوات الأمن الوطني، لينهرها الظافر الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا بعنف قائلًا لها: "مفيش صوت لست يعلى في البيت ده.. الصوت صوت الرجالة بس، واللي مش عاجبه يمشي"، ويستكمل قوله: "أنا اللي حاجيب ثأر فؤاد وأنا اللي عارف امتى وفين وإزاي".

وقد قتل فؤاد ابن شقيقة الظافر في حلقة أمس أثناء مطاردة الأمن الوطني للإرهابيين ومن بينهم الإرهابي عثمان أو"الظافر" وابن شقيقته فؤاد وكذلك زوجته، ليسقط فؤاد قتيلًا بينما يفر الظافر وسط صرخات من زوجة فؤاد للتوقف من أجل إنقاذ زوجها ولكن الظافر يرفض ويستمر في الفرار من قوات الأمن.

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عدد حلقات مسلسل حرب

ومسلسل حرب يعرض في 10 حلقات فقط، وهو من بطولة عدد من الفنانين وهم  أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

ويدور مسلسل حرب حول مطاردات الأمن الوطني مع العناصر الارهابية، وفيه يظهر النجم أحمد السقا بدور الإرهابي الذي تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية و يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع من خلال التخريب والتدمير، لذلك فهو يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، وذلك في مغامرة درامية جديدة للسقا.

بينما يقدم الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني يكشف عمليات ذلك الإرهابي وجماعته.

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