المحمية الحلقة 25.. "فرح" و"حمزة" يشكفان خطورة المواد البلاستيكية على البيئة البحرية

عرضت اليوم الأحد مسلسل المحمية الحلقة 25 من مسلسل الرسوم المتحركة المحمية وذلك عبر شبكة قنوات الحياة الفضائية.

مسلسل المحمية الحلقة 25

وبدأت أحداث مسلسل المحمية الحلقة 25 من مسلسل الكارتون المحمية بمشهد يجمع كل من “فرح” و"حمزه" وهما يتواجدان على شاطئ المحمية ويتحدثان عن اضرار المواد البلاستيكية على البئية البحرية وأنها تتسبب في وفاة العديد من الكائنات البحرية بسبب احتجازها داخل زجاجات المياه التي تلقى في البحار.

وجمع بينهما حوار عن أضرار البلاستيك للمياه والكائنات البحرية وجاء كالتالي:

يحيى: “إيه كل دة إزاي وصلت الأزايز البلاستيك دي كلها لحد هنا المشكلة إن المواد البلاستيكية دي مضرة جدًا للمياه".

“فرح": ”دي بيطلع منها مواد وعناصر كميائية زي الزئبق والرصاص ومواد تانية مضرة".

يحيى: البلاستيك من المواد المضرة جدًا اللي بتسبب الأمراض لكائنات بحرية كتيرة".

فرح: وكمان ممكن كائن بحري من صحابنا في المحمية يبلغ قطع بلاستيك وميقدرش إنه يهضمها وتعمله مشكلة خطيرة في المعدة ومضاعفات تانية".

ويستكمل مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية” خلال حلقة اليوم، الحديث عن أضرار المواد البلاستكية على البيئة البحرية، من خلال محادثة فرح وحمزة و"سريع" ترسة البحر، والصدمة تسيطر علهم بسبب انتشار المخلفات البلاستيكية بالمحمية.

أحداث مسلسل المحمية

تحكي قصة مسلسل المحمية عن “فرح وحمزة” وهما طفلان يعيشان في محمية طبيعية، ويحاول الثنائي حمايتها، وفجأة يحدث خطر كبير يهدد هذه المحمية، وبعد عدة محاولات يستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه الخطر بطرق ذكية وابتكارية، كما تحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهما.

أبطال مسلسل المحمية

يشارك في أصوات شخصيات مسلسل المحمية عدد كبير من صناع الدوبلاج وهم: زياد الجندي في دور حمزة، ولمى هاني بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوي، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبوالعينين، ويلعب جلال الهجرسي دور حكيم، وهاني عبدالحي في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية شارك الشرير، ومعتز الشاذلي، من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي.