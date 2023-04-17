متى ليلة القدر 2023 فى مصر.. وما هى علاماتها؟

ليلة القدر من أكثر أيام شهر رمضان مباركة، ويتحرى المسلمون في العشر الأواخر من رمضان عن ليلة القدر التي تتغير فيها الأقدار وقال عنها الله تعالي خير من 1000 شهر، وحددت الأحاديث النبوية موعد ليلة القدر وعلامتها التي تحددها، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

متى ليلة القدر 2023 في مصر ؟

تحديد موعد ليلة القدر في مصر وباقي الدول يرتبط بظهور علاماتها في الأيام الوترية من العشر الأواخر من رمضان ، فعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: تَحَرَّوْا ليلةَ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ .

وليلة القدر في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ، وهي في الأوتارِ أقرَبُ مِنَ الأشفاعِ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ للمالكيَّة واختاره ابنُ تيميَّةَ والصنعانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين، فعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((التَمِسُوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ، ليلةُ القَدْرِ في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسةٍ تبقى)).

وتبقى من الليالي الوتري ليلة 27، وتصادف يوم الخميس بتاريخ 28/4/2023 الموافق 27 رمضان، وليلة 29، وتصادف يوم السبت بتاريخ 30/4/2023 الموافق 29 رمضان.

علامات ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء المصرية علامات ليلة القدر، أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَى بن كعب فى ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم)، وفى بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة، وقيل: أن الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا، وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً فى كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِى الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة، وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة، وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.