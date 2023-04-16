مجلس إدارة نادى قضاة طنطا يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد القيامة

شهدت مطرانية طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، زيارة وفد من مجلس إدارة نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار أحمد عوني رئيس مجلس إدارة نادي قضاة طنطا ورئيس محكمة الاستئناف، للمطرانية للمشاركة في احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد وتهنئة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والكهنة والقساوسة بالعيد، وذلك بحضور كل من المستشار أحمد البنا والمستشار محمود الشرقاوى أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة طنطا وعدد من القضاة.

وأكد المستشار أحمد عوني، رئيس قضاة طنطا، أن عيد القيامة المجيد عيد لكل المصريين أقباطا ومسلمين؛ لأننا نسيج واحد في وطن واحد، مضيفاً: "حرصنا على الحضور لمطرانية طنطا لتهنئة الإخوة أقباط مصر الأعزاء بمناسبة عيد القيامة المجيد".

ولفت إلى حرص كل قضاة الغربية ونادي قضاة طنطا على تقديم التهاني القلبية لنيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بكاتدرائية ماربولس بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن الله كتب للمصريين أن يحيوا حياة الوحدة والمحبة مجتمعين دائماً، ومن حسن الطالع أن تكون تلك الأيام أيام فرح وسرور وغبطة وسرور عند كل المصريين لالتقاء الأعياد الجليلة مسلمة كانت أو مسيحية، وندعو الله أن يديم علينا وحدتنا وحفظ بلادنا من أي سوء.