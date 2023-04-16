وفد "المصريين الأحرار" يزور مطرانية وكنائس الإسماعيلية والقنطرة للتهنئة بعيد القيامة

زار وفد من حزب «المصريين الأحرار»، إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس وكنائس المحافظة والقنطرة غرب للتهنئة بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقاد الجولة بهاء وديع عضو الهيئة العليا، وشاركه محروس فرج عضو هيئة مكتب الحزب القنطرة غرب.

ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام وقيادات الحزب إلى الأنبا ساروفيم مطران الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ الحزب الأرشمندريت جبريل حبيب خلال لقاء بكنيسة مارمينا الروم الأرثوذكس، وسجل معايدة في مطرانية الأقباط الكاثوليك في سجل الزيارة.

وقام وفد الحزب بزيارة كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية وهنأ رعاة وكهنة الكنيسة القمص مينا عوض، والقس يعقوب صبحى، والقس إسحق أنور، وكنيسة مارجرجس و مارمرقس القنطرة غرب لتهنئة القمص ساويرس القمص مرقس.

كما زار الكنيسة الكاثوليكية بالقنطرة وقدم التهنئة إلى الآب اغناطيوس حكيم، والأب ارسانيوس يوسف.

وأعرب الجميع عن امتنانهم للزيارة والتهنئة مناسبة الأعياد المباركة واهتمام الحزب المشاركة الدائمة والتواصل مع الجميع.