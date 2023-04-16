الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "المصريين الأحرار" يزور مطرانية وكنائس الإسماعيلية والقنطرة للتهنئة بعيد القيامة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من حزب «المصريين الأحرار»، إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس وكنائس المحافظة والقنطرة غرب للتهنئة بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقاد الجولة بهاء وديع عضو الهيئة العليا، وشاركه محروس فرج عضو هيئة مكتب الحزب القنطرة غرب.

ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام وقيادات الحزب إلى الأنبا ساروفيم مطران الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ الحزب الأرشمندريت جبريل حبيب خلال لقاء بكنيسة مارمينا الروم الأرثوذكس، وسجل معايدة في مطرانية الأقباط الكاثوليك في سجل الزيارة.

وقام وفد الحزب بزيارة كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية وهنأ رعاة وكهنة الكنيسة  القمص مينا عوض، والقس يعقوب صبحى، والقس إسحق أنور، وكنيسة مارجرجس و مارمرقس القنطرة غرب لتهنئة القمص ساويرس القمص مرقس.

كما زار الكنيسة الكاثوليكية بالقنطرة وقدم التهنئة إلى الآب اغناطيوس حكيم، والأب ارسانيوس يوسف.

وأعرب الجميع عن امتنانهم للزيارة والتهنئة مناسبة الأعياد المباركة واهتمام الحزب المشاركة الدائمة والتواصل مع الجميع.

الإسماعيلية الأقباط الكاثوليك القاهرة المارونية لمصر والسودان بعيد القيامة المجيد حزب المصريين الأحرار عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع لأقباط الكاثوليك مصر والسودان

الأكثر قراءة

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "جعفر" يطلق "عايدة" بعد اعترافها بحبها له

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد الشوارع فى السلام

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يبدأ التقصى خلف "سيف"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "عايدة" تتهم "جعفر" بالتسبب فى إجهاضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى