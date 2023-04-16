الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بهدف تسليم مشاريع تنموية بقيمة ٦٠ مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون بهدف تسليم مشاريع تنموية بقيمة ٦٠ مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت عهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ان توقيع البروتوكول جاء في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم  عن طريق تحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والانتاج، و الاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

من جانبه أعرب  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ونائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادته بالتعاون مع موسسةحياة كريمة في تحسين جودة حياة المواطن في ظل رؤية مستقبلية تعكس أهمية العمل المجتمعي، وبما يساعد في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الدولة المصرية 2030 .

مؤكدا أن هذا  البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في  الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، وأن الشراكة مع مؤسسة  حياة كريمة  تعد نموذجا يحتذى به في تعاون مؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات التي ترفع أعباء المعيشة عن كاهلهم،  مشيرا أن البروتوكول سيشمل تسليم مشاريع تنموية بقيمة ٦٠ مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية .وأضاف  ان مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

بروتوكول تعاون بهدف تسليم مشاريع بقيمة مليون جنيه لدعم

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